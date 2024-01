EverGen Infrastructure Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Evergen Infrastructure-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren analysiert. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage bei 2,74 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,5 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -8,76 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,19 CAD, was einer Abweichung von +14,16 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Evergen Infrastructure auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Evergen Infrastructure als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Evergen Infrastructure in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Evergen Infrastructure diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Evergen Infrastructure-Aktie auf Basis verschiedener Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Bewertung zeigen.