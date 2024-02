EverCommerce Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Evercommerce beträgt 45,31, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI auf 52,35, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Evercommerce.

Die Analysten haben Evercommerce in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,83 Prozent bedeutet und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Evercommerce eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Evercommerce-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Evercommerce eine Bewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI, einer langfristigen Einstufung von "Gut" durch Analysten und gemischten Bewertungen aus technischer Analyse.