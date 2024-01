EverCommerce Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Evercommerce wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen waren 4 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Evercommerce im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD, was einer Erwartung von 5,77 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 11,03 USD liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Evercommerce eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, aber in den letzten Tagen zeigte sich ein vorwiegend negatives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Evercommerce eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag nur einen geringen Unterschied zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aufweist. Die Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts führt jedoch zu einer "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Evercommerce daher eine uneinheitliche Bewertung, wobei die Analysten die Aktie als "Gut" einschätzen, das Anleger-Sentiment aber zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die weichen Faktoren ergeben eine "Neutral"-Einstufung und die technische Analyse führt zu einer gemischten Bewertung.