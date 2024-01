EverCommerce Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Evercommerce-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 10,65 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 10,07 USD lag um 5,45 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 9,58 USD, wobei der letzte Schlusskurs um 5,11 Prozent darüber liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Evercommerce-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Evercommerce insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 11,67 USD besteht laut Analysten eine Aufwärtspotential von 15,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Evercommerce für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evercommerce-Aktie zeigt einen Wert von 81,58, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 45,07 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Evercommerce war in den letzten Tagen neutral. Die Diskussion war an einem Tag überwiegend positiv und an zwei Tagen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

EverCommerce kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich EverCommerce jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen EverCommerce-Analyse.

EverCommerce: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...