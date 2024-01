Eventbrite Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Gemäß der Analyse von 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Eventbrite-Aktie, wurde das Wertpapier 2 Mal als "Gut" und 1 Mal als "Neutral" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Seiten der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 11,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 49,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (7,78 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Zusammenfassend erhält die Eventbrite-Aktie von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eventbrite-Aktie liegt bei 59 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der 25-Tage RSI von 47,84 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating resultiert.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating, da es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität gab.

Die Analyse der privaten Nutzer in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Eventbrite-Aktie eingestellt waren. In Anbetracht der positiven Themen und Kommentare wird die Anleger-Stimmung daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Eventbrite-Aktie basierend auf den Analysen von Analysten, dem RSI, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.