Eventbrite Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Diskussionen über Eventbrite in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Eventbrite wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Eventbrite-Aktie ein Durchschnitt von 8,71 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 8,55 USD, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 8,09 USD, daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Eventbrite als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als Gut, 1 als Neutral und keiner als Schlecht bewertet. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 11,67 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Eventbrite liegt bei 52,34, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,18, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".