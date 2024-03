Eventbrite Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der Eventbrite-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen aktuellen Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 8,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,67 USD liegt, was einem Unterschied von -34,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,26 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -21,9 Prozent führt und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Analyse von 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" für die Eventbrite-Aktie. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose von 11,67 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 105,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung bei Eventbrite. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Eine positive Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wurde in den letzten Wochen bei Eventbrite festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Sentiments, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Eventbrite in der Gesamtbetrachtung eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, während die Analysteneinschätzung und das Sentiment eine "Gut"-Bewertung liefern.