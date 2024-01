Event Hospitality and Entertainment Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 57,01, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 36,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,63 AUD für die Evt-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,23 AUD, was einer positiven Abweichung von 5,16 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung der Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, weder positiv noch negativ. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "neutral" eingestuft.

Aus der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Evt-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz.