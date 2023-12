Evelo Biosciences Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse der Evelo Biosciences zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,09 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,035 USD liegt, was einer Abweichung von -99,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,9 USD führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da hier eine Abweichung von -96,11 Prozent vorliegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evelo Biosciences liegt bei 92,68 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 60,12 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auch hier auf "Schlecht" aus.

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Evelo Biosciences in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Evelo Biosciences mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,51 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 2,51 Prozentpunkte beträgt.