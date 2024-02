Eve Holding-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Eve wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für die Aktie von Eve abgegeben. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Bezüglich des aktuellen Kurses von 6,05 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 48,76 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 9 USD führt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Eve diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eve-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da weder überkauft noch -verkauft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Eve.