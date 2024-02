Eve Holding Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten zwölf Monaten erhielt Eve insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" war. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Eve. Die durchschnittliche Kursprognose von 9 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 54,37 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine derzeitige Einstufung von "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 7,95 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,83 USD um -26,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 6,8 USD zeigt eine Abweichung von -14,26 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Eve neutral diskutiert, ohne eine klare Richtung zu erkennen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 68,46 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der etwas längerfristige Indikator, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da Eve auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 62,38).

Insgesamt erhält die Aktie von Eve daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung, eine "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse und eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.