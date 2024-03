Eve Holding Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Eve ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt Eve in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Eve. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen beträgt 10 USD, was einer potenziellen Steigerung der Aktie um 101,61 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eve-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Eve hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Eve daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.