Eve Holding Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index (RSI) aufgezeichnet. Aktuell hat die Eve-Aktie einen RSI-Wert von 47,41, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53 für die Aktie, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet dementsprechend ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war keine klare Veränderung in der Kommunikation über Eve in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Die Diskussionen über Eve in den sozialen Medien waren unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Eve-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 7,97 USD. Der letzte Schlusskurs von 7,03 USD weicht somit um -11,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,37 USD. Der letzte Schlusskurs liegt somit auf ähnlichem Niveau (-4,61 Prozent). Das bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Eve ergibt, und die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Eve-Aktie.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Eve vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Eve. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 8,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 7,03 USD könnte die Aktie somit um 18,54 Prozent steigen, was als "Gut"-Empfehlung gilt. Insgesamt erhält die Eve-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.