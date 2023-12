Eve Holding Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Eve in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Eve-Aktie (7,43 USD) um -7,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (8,03 USD) abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von +2,48 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten bewerten die Eve-Aktie derzeit positiv, mit 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 12,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eve-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- (38,74 Punkte) als auch auf der 25-Tage-Basis (43,55 Punkte). Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält Eve also eine neutrale bis positive Bewertung von Anlegern, Analysten und in der technischen Analyse.