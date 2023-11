Eve Holding Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

In den letzten zwölf Monaten erhielt Eve insgesamt 4 Analystenbewertungen, die sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist demnach als "Gut" einzustufen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Eve vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 8,33 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 21,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Somit erhält die Eve-Aktie hier ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von 6,88 USD derzeit -10,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -13,02 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Eve derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Eve, basierend auf den analysierten Kriterien.