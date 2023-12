Eve Holding Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

Die Bewertung der Eve-Aktie durch Analysten zeigt eine positive langfristige Meinung, wobei das Gesamtrating "Gut" ist. Von insgesamt 4 Bewertungen sind 2 positiv, 2 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 8,33 USD, was eine potenzielle Performance von 13,69 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Kurs von 7,33 USD.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Eve-Aktie wurden analysiert. Es gab keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Ebenso gab es keine auffälligen Veränderungen in der Diskussion, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnittspreis der Aktie bei 7,96 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 7,33 USD liegt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 7,41 USD, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird die Eve-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzungen mit "Gut" bewertet, während das Sentiment und die technische Analyse zu einer "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung führen. Die Stimmung unter Anlegern ist jedoch überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.