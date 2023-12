Eve Holding Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

In den letzten Wochen konnte bei Eve eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Eve in diesem Bereich daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eve-Aktie bei 7,98 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,27 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,9 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 7,33 USD, was zu einem Abstand von -0,82 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Eve-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 35. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,65) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in Bezug auf Eve weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Eve, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine durchweg neutrale Bewertung für Eve basierend auf dem Stimmungsbild, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.