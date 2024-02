Eve Holding Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Eve Holding":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Aktie von Eve in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Eve gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Eve in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Bewertung ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der Kursprognose von 9 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 54,37 Prozent. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eve-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

In der technischen Analyse wird die Eve-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs verläuft sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50 im negativen Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Eve-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.