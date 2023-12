Eve Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktienanalyse von Eve Energy basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 54,89 CNH lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 42,17 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von -23,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 43,15 CNH, was einem Unterschied von -2,27 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eve Energy liegt bei 23,31, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Fundamental betrachtet weist Eve Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,96 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz im Internet, dem Relative Strength Index und den fundamentalen Kriterien eine uneinheitliche Bewertung der Eve Energy-Aktie.