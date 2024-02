Eve Energy Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Eve Energy diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder positiv noch negativ stark diskutierte Themen zu Eve Energy veröffentlicht, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass Eve Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von -51,86 Prozent erzielt hat, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,19 Prozent, wobei auch hier Eve Energy mit 33,68 Prozent deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Eve Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,64 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Eve Energy-Aktie beträgt aktuell 46, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 60,13). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls eine neutrale Bewertung für Eve Energy.