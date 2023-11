Eve Energy Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Teva Pharmaceutical":

Die Aktie von Eve Energy schüttet eine Dividendenrendite von 0,36 % aus, was 1,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Eve Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,28 Prozent erzielt, was 50,19 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,91 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,24 Prozent, was bedeutet, dass Eve Energy aktuell 49,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eve Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,79 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 41,61 CNH liegt, was einer Differenz von -29,22 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (45,24 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,02 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie aufgrund dieser Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eve Energy ausgetauscht, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.