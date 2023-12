Evaxion Biotech AS Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI für die Evaxion Biotech A- Aktie liegt bei 23,93, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,43 und wird daher als „neutral“ bewertet. Insgesamt erhält die Aktie damit eine Bewertung von „gut“.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Evaxion Biotech A- Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung „gut“, 0 „neutral“ und 0 „schlecht“, was zu einem Gesamtrating von „gut“ führt. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu dieser Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 7 USD, was einem Aufwärtspotential von 921,9 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten wird die Aktie als „gut“ eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Evaxion Biotech A- Aktie negativ bewertet werden. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,09 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,685 USD liegt, was zu einer Abweichung von -37,16 Prozent führt. Ähnlich sieht es beim 50-Tages-Durchschnitt aus, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer Abweichung von -16,46 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „schlecht“-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Evaxion Biotech A- neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert, weshalb die Stimmung als „neutral“ eingestuft wird. Insgesamt wird damit die Aktie hinsichtlich der Stimmung als „neutral“ bewertet.

