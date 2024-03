Evans Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Diskussionen über Evans in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare. In den vergangenen Tagen wurden ebenfalls überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Evans bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite beträgt 4,24 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 134,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,93) liegt. Die Dividendenpolitik von Evans erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Evans-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,03 USD. Der letzte Schlusskurs (29,93 USD) weicht somit um +6,78 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (29,6 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,11 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Evans-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält die Evans-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Evans mit einem Wert von 6,63 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,08, womit sich ein Abstand von 81 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.