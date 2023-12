Evans Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Evans wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Evans überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Evans überverkauft ist, mit einem Wert von 22,36, und erhält somit auch eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Evans verläuft derzeit bei 28,06 USD, während der Aktienkurs selbst bei 32,1 USD liegt, was einem Abstand von +14,4 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +14,85 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt erhält Evans daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Evans mit -13,03 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche weist eine mittlere Rendite von 1,07 Prozent auf, und auch hier liegt Evans mit 14,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei Evans in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Evans daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.