Evans Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Evans: Niedrigere Dividende und schwächere Aktienkursperformance im Vergleich zur Branche

Evans wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken bezüglich der Dividende niedriger bewertet. Mit einer Dividende von 4,24 % liegt Evans um 134,09 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 138,32 %. Daher erhält das Unternehmen derzeit die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Auch in Bezug auf die Aktienkursperformance liegt Evans hinter dem Durchschnitt der Branche "Finanzen". Mit einer Rendite von -21,5 % in den letzten 12 Monaten liegt Evans mehr als 35 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 %. Diese Entwicklung führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für Evans in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Evans wird von sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Evans bei einem Niveau von 62,84 ebenfalls auf "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 50,19 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass Evans sowohl in Bezug auf die Dividende als auch in Bezug auf die Aktienkursperformance hinter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, ebenso wie die technische Analyse.