Evans Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Evans-Aktie erhält überwiegend positive Bewertungen

Die Evans-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Evans-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 6,63, was einem Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,62 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Evans-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,55 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,25 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +6,17 Prozent), was zu einer positiven Bewertung auf dieser Basis führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 30,03 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,6 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Evans-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Auch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Evans-Aktie.