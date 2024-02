Ev Dynamics Holdings Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Enstar Group Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ev Dynamics-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 34. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Ev Dynamics weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und somit 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 5,13). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ev Dynamics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ev Dynamics derzeit bei 0,21 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,1 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -52,38 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, mit einem derzeitigen Niveau von 0,12 HKD und einer aktuellen Differenz von -16,67 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit insgesamt "Schlecht".