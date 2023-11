Ev Digital Investakt Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er wird verwendet, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Ev Digital Invest-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 84, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 82,86 liegt und somit ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Ev Digital Invest basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Ev Digital Invest war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während überwiegend neutrale Diskussionen stattfanden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild zu Ev Digital Invest. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ev Digital Invest-Aktie bei 5,57 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,32 EUR lag, was einem Abstand von -22,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie mit einem Abstand von -9,81 Prozent als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.