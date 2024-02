Euwax Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Anlegerstimmung bezüglich Euwax war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten 12 Tagen dominierten vor allem positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Euwax daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Euwax bei -8,79 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche hatte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,81 Prozent, wobei Euwax mit 12,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Euwax weist ein KGV von 43,36 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 57,34. Dies stellt eine Unterbewertung um 24 Prozent dar, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese beim aktuellen Kursniveau 6,79 Prozent, was 1,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,53) liegt. Die Dividendenpolitik von Euwax erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.