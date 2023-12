Euwax Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tidewater":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend positiv über Euwax berichtet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren ist die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen.

In technischer Hinsicht wird die Euwax derzeit als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 53,37 EUR, während der Kurs der Aktie (49 EUR) um -8,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 51,72 EUR, was einer Abweichung von -5,26 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Euwax als unterbewertet. Das KGV liegt mit 44,65 insgesamt 8 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 48,45 beträgt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird Euwax über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei ergibt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

