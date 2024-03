Euwax Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

In den letzten zwei Wochen wurde die Euwax-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Euwax-Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung kann die Einstufung daher als "Gut" bezeichnet werden.

Die Dividendenrendite der Euwax-Aktie liegt bei 6,79 Prozent und damit 1,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent (Branche: Kapitalmärkte). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Euwax-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Euwax-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,84 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -17,51 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,67 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13 Prozent hatte, lag die Euwax-Aktie um 19,84 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Euwax-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Euwax-Aktie liegt bei 44,29 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 75. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Euwax-Aktie daher ein "Gut".