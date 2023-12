Euwax Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Euwax":

Die Stimmung und Diskussionen über die Euwax-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen nahmen ab, was Anlegern weniger Beachtung schenkte. Daher wurde der Aktie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Euwax-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,31 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -7,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 14,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Euwax-Aktie liegt derzeit mit 6,39 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche wird die Euwax-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 44,65 beträgt, was 12 Prozent unter dem Branchen-KGV von 50,78 liegt. Auf fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.