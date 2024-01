Euwax Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten Wochen wurde bei Euwax eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge zur Aktie hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Euwax daher in dieser Hinsicht ein "Gut".

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der Euwax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen von 53 EUR festgestellt. Da der letzte Schlusskurs bei 49,8 EUR liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 49,98 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Euwax-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Euwax-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,31 Prozent erzielt, was 17,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" liegt Euwax aktuell 11,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Euwax mit aktuell 6,39 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent. Da die Differenz zum Durchschnitt nicht signifikant ist, wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

