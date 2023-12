Euwax Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Euwax":

Der Aktienkurs von Euwax verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,31 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor 11,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -0,57 Prozent, und Euwax liegt aktuell 3,75 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 6,39 % bietet die Aktie von Euwax gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 0,45 Prozentpunkten. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Euwax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 9,75 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von -7,16 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Euwax wird auch berücksichtigt, da sie neben harten Faktoren wie Bilanzdaten einen Einfluss auf den Aktienkurs hat. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.