Euwax Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Euwax liegt das aktuelle KGV bei 44, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte", die durchschnittlich ein KGV von 51 haben, darauf hindeutet, dass Euwax fundamental unterbewertet ist. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Bereich der technischen Analyse deuten trendfolgende Indikatoren darauf hin, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird in diesem Kontext betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Euwax-Aktie beträgt derzeit 53,03 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 48,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,73 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Euwax eine "Schlecht"-Bewertung. Bezogen auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (50,15 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating für die Euwax-Aktie führt. Insgesamt wird Euwax auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Euwax als Neutral-Titel einzustufen ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Euwax-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 54,65 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Euwax auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Euwax in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für die Euwax-Aktie, basierend auf fundamentalen, technischen und sozialen Faktoren.