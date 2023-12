Eutelsat Communications Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Eutelsat Communications Saca-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Situation und die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs der Eutelsat Communications Saca-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,49 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,268 EUR liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gestimmt sind gegenüber Eutelsat Communications Saca, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Es gab in den letzten Tagen insgesamt vier positive und zwei negative Tage in Bezug auf das Unternehmen.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Es konnten auch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt werden.

Insgesamt erhält die Eutelsat Communications Saca-Aktie daher gemäß der Analyse des RSI, der technischen Entwicklung und der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.