Eutelsat Communications ADR Aktie: Das ist erstaunlich

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zu Eutelsat Communications Saca war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab insgesamt fünf positive und einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eine überwiegend negative Tendenz. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung vergeben.

Die Internet-Kommunikation hat sich in Bezug auf Eutelsat Communications Saca in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 4,326 EUR der Eutelsat Communications Saca um +4,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -20,77 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eutelsat Communications Saca-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird hingegen ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Eutelsat Communications Saca mit einem "Gut"-Rating abgeschlossen.