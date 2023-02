Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich überraschend etwas ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar überraschend etwas eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 99,7 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem erneuten Anstieg auf 101,0 Punkte gerechnet.

Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie verschlechterte sich die Stimmung. Verbessert haben sich hingegen das Einzelhandelsvertrauen, das Verbrauchervertrauen und das Vertrauen in der Bauwirtschaft.

Der ESI hatte sich zuvor dreimal in Folge aufgehellt. Die hohen Energiepreise haben sich in den vergangenen Monaten merklich abgeschwächt. Zudem hat die hohe Inflation zuletzt etwas nachgelassen. Allerdings lasten die Zinserhöhungen offenbar zunehmend auf der Konjunktur./jsl/bgf/jha/