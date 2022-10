Eurozone: Unternehmensstimmung fällt auf tiefsten Stand seit fast zwei Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,1 Zähler, wie die Marktforscher am Montag in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilten. Der Indikator ist damit den sechsten Monat in Folge gefallen und liegt so tief wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Zudem wird die Wachstumsschwelle von 50 Punkten klar unterschritten, was auf eine schrumpfende Wirtschaft hindeutet. Analysten hatten zwar mit einem erneuten Stimmungsdämpfer gerechnet. Sie waren aber von einem etwas höheren Indexwert von 47,6 Punkten ausgegangen.

"Angesichts des verstärkten Produktionsrückgangs und der weiter nachlassenden Nachfrage dürfte die Wirtschaftsleistung der Eurozone im vierten Quartal 2022 schrumpfen, was die Spekulation anheizt, dass eine Rezession immer unvermeidbarer wird", erklärte S&P-Chefökonom Chris Williamson. Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor trübte sich die Wirtschaftslage ein./jkr/jsl/mis