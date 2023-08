Eurozone: Stimmung der Verbraucher trübt sich überraschend ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im August überraschend verschlechtert. Der Indikator fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkt auf minus 16,0 Zähler, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen erneuten Anstieg auf minus 14,5 Punkte erwartet.

Seit dem vergangenen Herbst hat sich das Verbrauchervertrauen in der Eurozone tendenziell verbessert. Der Rückgang im August war der erste seit März. Im September 2022 hatte der Indikator bei minus 28,7 Punkten ein Rekordtief erreicht. Der Indikator befindet sich weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/jkr/he