Eurozone: Industriestimmung trübt sich geringfügig ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Februar zwar verschlechtert, allerdings nur leicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (PMI) fiel im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 46,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung hatte eine deutlichere Eintrübung auf 46,1 Punkte ergeben. Es gebe zaghafte Anzeichen, dass die Industrie auf dem Weg der Besserung sei, erklärte S&P./bgf/jkr/ngu