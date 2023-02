Eurozone: Industriestimmung steigt dritten Monat in Folge

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Januar zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 48,8 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit wie erwartet bestätigt.

Der Stimmungsindikator für das verarbeitende Gewerbe ist damit den dritten Monat in Folge gestiegen und erreichte den höchsten Stand seit fünf Monaten. Allerdings verharrt der Indexwert weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was nach wie vor eine schrumpfende Wirtschaftsleistung signalisiert.

"Die Sorgen über Engpässe bei der Gasversorgung und steigende Gaspreise sind einem wesentlich stabileren Energiemarkt in Europa gewichen, nicht zuletzt dank staatlicher Subventionen und der milden Witterung", kommentierte S&P-Chefökonom Chris Williamson die Stimmungsdaten./jkr/mis