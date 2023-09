Eurozone: Industriestimmung hellt sich leicht auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August erstmals seit Jahresanfang aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 43,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein erstes Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert. Die Verbesserung erfolgt auf niedrigem Niveau, ausgehend von einem Dreijahrestief. Zudem deutet die Kennzahl mit deutlich weniger als 50 Punkten weiter klar auf wirtschaftliche Schrumpfung hin./bgf/jsl/mis