Eurozone: Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit fast zwei Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juni weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 52,1 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit fast zwei Jahren. Das Ergebnis fiel allerdings etwas günstiger aus als die Erstschätzung. Markit rechnet mit einer weiteren Verschlechterung der Lage, darauf deuteten mehrere Indikatoren hin./bgf/jsl/stk