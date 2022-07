Eurozone: EU senkt Wachstumsaussichten und hebt Inflationsprognosen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Europäische Kommission hat die Wirtschaftsaussichten und Inflationsprognosen für die Eurozone herabgestuft und dabei auf die Erschütterungen durch den Krieg in der Ukraine, die Verlangsamung des Wachstums in den USA und die Auswirkungen der strikten Nullzins-Politik in China hingewiesen. Wirtschaftstätigkeit abgeschwächt Das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr wird durch die Dynamik des Aufschwungs im letzten Jahr und ein stärkeres erstes Quartal… Hier weiterlesen