Eurozone: Arbeitslosenquote fällt auf 6,4 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist zu Beginn des Jahres gesunken. Im Januar ging die Arbeitslosenquoten auf 6,4 Prozent zurück, nach 6,5 Prozent im Monat zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Quote gerechnet.

Die Arbeitslosenquote für Dezember wurde nach oben revidiert, von zuvor 6,4 Prozent auf 6,5 Prozent. Das Statistikamt schätzt die Zahl der Arbeitslosen in den 20 Mitgliedstaaten der Eurozone im Januar auf rund 11,01 Millionen. Das sind rund 34 000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich ging die Zahl um 232 000 zurück.

Regional stellt sich die Arbeitsmarktlage weiterhin sehr unterschiedlich dar. In der Eurozone weist die höchste Arbeitslosenquote weiter Spanien mit 11,6 Prozent auf. Deutschland hat mit 3,1 Prozent eine der niedrigsten Quoten. Am niedrigsten liegt sie in Malta mit 2,6 Prozent.

Die Arbeitsmarktdaten von Eurostat basieren auf Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Die Quote für Deutschland ist daher deutlich niedriger als die Quote, die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet wird. Die Bundesagentur für Arbeit hatte am Donnerstag eine deutsche Arbeitslosenquote für Februar von 6,1 Prozent gemeldet./jkr/jsl/ngu