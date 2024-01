Euroz Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Euroz Hartleys deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, in denen sich eine Tendenz zu besonders negativen Themen abgezeichnet hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhält Euroz Hartleys in Bezug auf die Stimmung und Diskussion eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Euroz Hartleys eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 49,02, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Euroz Hartleys bei 1,03 AUD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,875 AUD liegt, was einem Abstand von -15,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,87 AUD, was einer Differenz von +0,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale bis negative Tendenz in Bezug auf die Stimmung und technische Analyse, während die Anleger-Stimmung positiver ausfällt. Euroz Hartleys erhält daher insgesamt eine neutrale bis positive Bewertung.