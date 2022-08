DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings sieht die Preiskurve im günstigen Ticketsegment deutlich auf dem Weg nach oben. "Aus unserer Sicht ist die Zeit der Ultra-Billigtickets ganz klar vorbei", sagte ein Unternehmenssprecher dem Nachrichtenportal Watson. "Fliegen wird teurer und muss auch teurer werden - da reicht ein Blick auf die Rekordstände des Ölpreises jenseits der 100-Dollar-Marke."

Bei Eurowings habe man Kostensteigerungen in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages. "Entsprechend werden wir unsere Tarife, die bereits etwa zehn Prozent teurer sind als 2019, um mindestens weitere zehn Prozent nach oben anpassen müssen", so der Sprecher. Anders seien die Belastungen des Ölpreis-Schocks nicht zu schultern. Die Tarifänderung beziehe sich auf das gesamte Eurowings-Streckennetz - also auch auf Flüge nach Mallorca, eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen.

