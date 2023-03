Eurotech kündigt ein neues, sicheres Edge-AI Portfolio an, dem Cybersecurity-Standard IEC62443 folgend

Amaro, Italien, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -Eurotech entwickelt das umfangreichste Portfolio an cybersecurity-zertifizierten Edge-AI-Lösungen für die Märkte Industrie, Energie und Verkehrstechnik.Eurotech, ein führendes internationales Unternehmen für Edge Computer und Internet of Things (IoT)-Lösungen, kündigt heute seine neuesten Edge-Systeme mit skalierbaren, cybersecurity-zertifizierten KI-Funktionen an.Cyberangriffe sind allgegenwärtig und setzen Staaten sowie Unternehmen aller Größenordnungen sowohl dem Risiko des Datenverlusts als auch der Unterbrechung von Dienstleistungen aus und haben somit direkte oder indirekte finanzielle Auswirkungen. Jüngste Umfragen (https://www.ibm.com/downloads/cas/3R8N1DZJ) haben ergeben, dass eine Mehrheit von Unternehmen wiederholt Cyberangriffen ausgesetzt sind, wobei die Angriffe häufig von einem kompromittierten Geschäftspartner ausgehen und die damit verbundenen Kosten an die Kunden weitergegeben werden.„Nachdem wir uns mit der Einführung unseres ReliaGATE 10-14 (https://www.eurotech.com/products/reliagate-10-14/), des ersten IEC 62443-4-2 zertifizierten IoT Edge Gateways (https://www.eurotech.com/news/eurotech-in-the-elite-of-iec-62443-certified-companies/), als Pioniere für sichere Edge-Lösungen etabliert haben, sind wir jetzt stolz darauf, das breiteste Portfolio an Cybersecurity-zertifizierten Edge AI-Lösungen für die Märkte Industrie, Energie und Straßenverkehr anzubieten", erklärt Marco Carrer, CTO von Eurotech.ReliaCOR 30-11 (https://www.eurotech.com/products/reliacor-30-11-edge-industrial-ipc/)- Kompakter lüfterloser Edge-IPC, AWS-zertifiziert- 10. Generation (bald 12. Generation) Intel® Core™ i CPUs low power- Zweifacher Wechselrahmen für Massenspeicher mit bis zu 1.92TB, 2x 1GbE- Auswahlkriterium: Wenn hohe Zuverlässigkeit in einem kleinen Formfaktor erforderlich istReliaCOR 44-11 (https://www.eurotech.com/products/reliacor-44-11-edge-ai-server/)- Kompakter Edge-AI-Computer für Machine Vision und Inferenz- Qualifiziert für AWS IoT Greengrass und AWS IoT Core- 10. Generation (bald 12. Generation) Intel® Core™ i CPUs high performance- NVIDIA® A2 GPU- Zweifacher Wechselrahmen für Massenspeicher mit bis zu 3.84TB, 4x 10GbE- Auswahlkriterium: für stationäre oder mobile Bildverarbeitungsanwendungen, die einen kleinen Formfaktor erfordern - Automotive-Version verfügbarReliaCOR 40-12 (https://www.eurotech.com/products/reliacor-40-12/)- Kompakter, robuster, lüfterloser Edge-Server- Vorbereitet für AWS and Azure Zertifizierungen- 12. Generation Intel® Core™ i CPUs low power- Bis zu 3TB SSD-Speicher, 2x Mini PCIe Erweiterungssteckplätze- IoT-Connectivity ready: WiFi/GNSS/BT, 4G/5G Mobilfunk- Auswahlkriterien: wenn eine Workload-Konsolidierung in der Edge in einem kompakten Formfaktor und unter industriellen Umgebungsbedingungen erforderlich istReliaCOR 54-12 (https://www.eurotech.com/products/reliacor-54-12/)- Robuster Edge-AI Server- 12. Generation Intel® Core™ i CPUs high performance- Bis zu 3TB SSD-Speicher, 2x Mini PCIe + 3x PCIe Erweiterungssteckplätze- Bis zu 2x NVIDIA® GPU (neueste Generation)- IoT-Connectivity ready: WiFi/GNSS/BT, 4G/5G Mobilfunk- Auswahlkriterien: Wenn Workload-Konsolidierung auf KI und maschinelles Sehen in industriellen Umgebungsbedingungen trifft und Skalierbarkeit in der Anwendung erforderlich istBei allen ReliaCOR-Produkten von Eurotech werden unbefugte Zugriffe und Datenmanipulationen durch eine mehrschichtige sichere Architektur verhindert. Dabei werden Systemintegrität und Code-/Datenauthentizität durch TPM 2.0, einem innovativen, immer aktiven Anti-Manipulationsmonitor sowie Secure Boot geschützt.Die Einbindung von Geräten im Feld (Edge Connectivity) wird durch das von Eurotech sicherheitsgehärtete Linux-Betriebssystem, die Middleware Everyware Software Framework (ESF) (https://www.eurotech.com/edge-software/#flex-3) und die Geräte-Fernverwaltungsplattform Everyware Cloud (EC) (https://www.eurotech.com/edge-software/#flex-7) geschützt und erheblich vereinfacht. Dabei ermöglicht ESF eine Einrichtung der Assets und Verbindung zur Cloud innerhalb kürzester Zeit, dank webbasierter Low-Code/No-Code-Programmierung für visuelle Datenflussprogrammierung und nativer Unterstützung für AWS IoT Core und Azure IoT Hub / IoT Central. EC vereinfacht sowohl die skalierbare Bereitstellung als auch die Nutzung digitaler Zwillinge, mit Hilfe eines innovativen Zero-Trust-Verfahren für die effektive automatisierte Einbindung verteilter Edge-Systeme. Die zertifizierten Edge-to-Cloud-Lösungen von Eurotech wurden im Feld validiert und werden von namhaften Industrieunternehmen in großem Umfang eingesetzt. Dazu gehört auch eine Zusammenarbeit mit ABB, in der entsprechende IoT Edge Gateways für Kunden eingesetzt werden, die ihre digitale Transformation vorantreiben wollen."Cybersecurity hat für ABB höchste Priorität", sagt Luca Cavalli, ABB Electrification Ecosystem Manager. "Die Einführung von Cybersecurity-Standards wie IEC 62443 ist ein wichtiger treibender Faktor für die Entwicklung sicherer Edge/Cloud-Lösungen. Sie ist auch für den Aufbau eines soliden Partner-Ökosystems unerlässlich und ermöglicht die Beschleunigung der digitalen Transformation. Die konvergierte Edge-Lösung von Eurotech erfüllt nachweislich unsere höchsten Erwartungen in Bezug auf Skalierbarkeit, einfache Bereitstellung und Cybersicherheit auf Systemebene."Das neue ReliaCOR-Portfolio, ergänzt durch das Eurotech IoT Edge Framework und die Management Plattform, bringt frischen Wind in die Welt der digitalen Transformation und bietet hochmoderne, zertifizierte Cybersicherheitslösungen für groß angelegte Edge-AI-Implementierungen.Über Eurotech Eurotech (ETH:IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) – komplett mit Dienstleistungen, Software und Hardware – für Systemintegratoren und Unternehmen entwirft, entwickelt und liefert. Durch den Einsatz von Eurotech-Lösungen haben Kunden sowohl Zugang zu IoT-Bausteinen und Software-Plattformen, zu Edge Gateways für die Einbindung von Anlagen / Assets, als auch zu High Performance Edge-Computern (HPEC) für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Um immer umfassendere, sowie „Best-in-Class"-Lösungen für das industrielle Internet of Things (IIoT) zu schaffen, ist Eurotech Partnerschaften mit führenden Unternehmen in diesem Tätigkeitsbereich eingegangen.