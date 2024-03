Eurotech Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eurotech Spa zeigt einen Wert von 38,46, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Eurotech Spa in dieser Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Eurotech Spa verläuft aktuell bei 2,51 EUR, was eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs von 2,25 EUR liegt damit 10,36 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,2 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung der Marktteilnehmer und die Diskussion in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Eurotech Spa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Eurotech Spa daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Rating für die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Eurotech Spa-Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Damit erhält die Eurotech Spa insgesamt ein "Neutral"-Rating.